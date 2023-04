Egitto: Al Sisi sente Guterres, "profonda preoccupazione per sviluppi in Sudan" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate dell’Egitto stanno “seguendo da vicino” gli eventi in Sudan “in stretto coordinamento con le autorità competenti per garantire la sicurezza delle forze egiziane” presenti nel Paese, ha detto ieri il portavoce militare egiziano, Gharib Abdel Hafez, in un comunicato stampa. “Le forze egiziane congiunte sono presenti in Sudan per condurre l’addestramento con le controparti in Sudan”, ha confermato il portavoce, invitando a “preservare la sicurezza e l’incolumità delle Forze egiziane”. La dichiarazione ufficiale giunge dopo che alcuni militari egiziani sono stati catturati dalle Forze di supporto rapido, il gruppo paramilitare che sta tentando di prendere il potere in Sudan. Un filmato diffuso sui social network dagli stessi paramilitari mostra un gruppo di soldati egiziani, probabilmente appartenenti all'aeronautica, accovacciati a terra nella base aerea di Merowe, situata nel nord del Paese, sotto la minaccia delle armi dei ribelli sudanesi. Potrebbe trattarsi in effetti di personale parte dell’accordo bilaterale Egitto-Sudan. Un'altra fotografia pubblicata via Telegram mostra alcuni militari delle Forze speciali egiziane El Sa’ka con le mani dietro la schiena, apparentemente caduti prigionieri dei ribelli sudanesi. (segue) (Cae)