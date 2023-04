Milano: rapina due farmacie in due giorni, Polizia arresta 50 enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato di Milano, nell’ambito dell’attività di contrasto e repressione del fenomeno delle rapine di farmacie ed esercizi commerciali, ha fermato un cittadino italiano di 50 anni per le rapine commesse a due farmacie cittadine in 24 ore. Gli Agenti della sesta Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile, dalla visione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza delle farmacie, hanno tratto importanti elementi per l’identificazione del rapinatore: si tratta di un cittadino italiano che, con precedenti penali specifici e sottoposto a sorveglianza speciale terminata da poco, è ritenuto l’autore della rapina consumata giovedì 13 aprile presso una farmacia in piazzale Cuoco e ieri 14 aprile in quella di via Andrea Solari, con un bottino totale di circa 600 euro. Ieri, nel tardo pomeriggio, i “Falchi” della Squadra Mobile lo hanno rintracciato mentre stava rientrando in una struttura ricettiva in zona Scalo Romana, dove stava di recente alloggiando. Il rapinatore, senza fissa dimora, vestiva gli stessi abiti indossati durante le due rapine e nelle tasche dei pantaloni la somma aveva 100 euro. Nella camera che occupava, gli agenti hanno trovato il taglierino, con manico in plastica di colore giallo, utilizzato durante le rapine. (Rem)