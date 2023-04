Sudan: oggi riunione d'emergenza della Lega Araba su richiesta di Egitto e Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto e l'Arabia Saudita hanno chiesto un incontro di emergenza a livello di delegati permanenti della Lega degli Stati arabi per discutere della situazione in Sudan. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri egiziano in una nota. “I pericolosi sviluppi in Sudan richiedono di tenere questo incontro di consultazione e coordinamento tra i Paesi arabi per discutere i modi per disinnescare l'attuale crisi e lavorare per ripristinare la stabilità nel paese fratello del Sudan il prima possibile”, riferisce la diplomazia egiziana in una nota. Da ieri sono in corso duri scontri tra le forze del presidente del Consiglio supremo di transizione, Abdul Fattah al Burhan, e il suo vice Mohamed Hamdan Dagalo, a capo dei paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf), gli eredi dei miliziani Janjaweed (responsabili del genocidio in Darfur) oggi legati al gruppo privato russo Wagner. L'ultimo bilancio provvisorio aggiornato dei combattimenti è di 56 morti e 600 feriti. (Cae)