Roma: spaccio di sostanze stupefacenti, 4 arresti

- Quattro arresti a Roma per detenzione e spaccio di stupefacenti. Gli agenti del distretto Primavalle hanno arrestato un 35enne romano in zona Mezzocammino. I poliziotti, al termine di approfondite attività info-investigative, hanno accertato che l'uomo era solito noleggiare delle piccole utilitarie ed impiegarle per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Hanno quindi osservato i suoi spostamenti e, dopo averlo fermato per un controllo, lo hanno trovato in possesso di 1 kg di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire tre telefoni cellulari e un importo di oltre 29 mila euro in contanti. L'arresto dell'uomo è stato successivamente convalidato dall'autorità giudiziaria che ha disposto per il 35enne la misura cautelare degli arresti domiciliari. (segue) (Rer)