Roma: spaccio di sostanze stupefacenti, 4 arresti (3)

- Infine, gli agenti della sezione volanti, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare e ad arrestare in via Prenestina 2 ragazzi italiani, un 19enne ed un 18enne.I poliziotti hanno fermato il veicolo e hanno proceduto al controllo dello stesso rinvenendo, sotto il sedile, oltre 450 grammi di cocaina, nonché la somma di 620 euro. A seguito di perquisizione domiciliare sono stati trovati ulteriori involucri di plastica contenti 4 grammi di hashish e materiale per la pesatura e il confezionamento della sostanza stupefacente. Dopo la convalida dell'arresto, i due ragazzi sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. (Rer)