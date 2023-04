Lavoro: Landini, salari fermi e profitti imprese in crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul carrello della spesa “si stanno facendo profitti esagerati, perché negli ultimi mesi i costi di produzione sono molto scesi, pensiamo al prezzo del gas, mentre gli aumenti per le famiglie hanno continuato a correre”. Lo ha dichiarato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, in un’intervista sul “Corriere della sera”. “I salari – ha proseguito – devono aumentare. Dall'inizio di quest'ondata d'inflazione si sente parlare solo del rischio che i rinnovi dei contratti inneschino una spirale prezzi-salari. Quel che si è visto è diverso: salari fermi e profitti delle imprese in crescita, che ora non ritirano gli aumenti anche se producono a costi molto minori di sei mesi fa. E investimenti delle imprese comunque deboli. A fronte di imprese che non moderano i rincari diventa indispensabile un contributo straordinario di solidarietà sui profitti”. Per il segretario della Cgil, “dev'esserci un maggiore controllo su prezzi e tariffe perché c'è un elemento di speculazione. Dei controlli potrebbe occuparsi quello che una volta era il ministero dello Sviluppo economico”. Sul fronte della riduzione dei carichi fiscali sul lavoro per i redditi medio-bassi decisa da parte del governo, Landini ha parlato di “misure provvisorie. E dopo? Ma soprattutto sono misure nettamente insufficienti, di fronte alla perdita di potere d'acquisto degli ultimi due anni. E finanziate tagliando la spesa sociale, cioè fatte pagare ai lavoratori stessi”. (Rin)