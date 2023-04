© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All mattino cielo nuvoloso su Alpi e Prealpi, poco nuvoloso con velature altrove; poco nuvoloso, con tratti di sereno in serata. Precipitazioni deboli fino al mattino sulle Alpi di confine, poi da metà giornata e nel pomeriggio possibili isolati e brevi piovaschi sui settori centrali e orientali della regione. Temperature minime in pianura tra 3 e 8 °C, massime tra 19 e 21 °C. (Rem)