- In mattinata cielo poco nuvoloso o velato con tratti di sereno, dal primo pomeriggio irregolare aumento della nuvolosità, con nuvolosità più compatta sui settori orientali. Nel pomeriggio/sera probabili locali rovesci o temporali, a partire da zone prealpine o alpine orientali, in irregolare estensione verso ovest o sudovest. Temperature minime in pianura intorno a 7 °C, massime intorno a 19 °C.(Rem)