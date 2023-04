Roma: giro di fatture false, sequestrati beni per circa 2,5 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Beni mobili e immobili, nonché disponibilità finanziarie, sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Roma, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nell’ambito di indagini su un’articolata frode fiscale diffusa in tutto il territorio nazionale. Le indagini delle fiamme gialle della compagnia di Nettuno avevano preso le mosse nei mesi scorsi da una società del posto formalmente attiva nel commercio di articoli medicali, risultata essere una "cartiera", in quanto priva di qualsivoglia struttura operativa e di personale alle dipendenze che veniva fittiziamente interposta negli acquisti di merce da paesi dell’Unione Europea da parte di imprese nazionali, assumendosi l’integrale debito Iva, che non veniva mai versata all’erario. (segue) (Com)