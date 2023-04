Roma: giro di fatture false, sequestrati beni per circa 2,5 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accertamenti si erano poi estesi a macchia d’olio, appurando il coinvolgimento di altre società italiane, con sede a Caserta, Napoli, Nettuno, Perugia, Pisa, Tropea e Varese, che avrebbero conseguito un consistente risparmio dell’Iva, grazie all’interposizione (cartolare) della società nettunese, negli acquisti di merci da soggetti economici operanti in Lettonia, Lituania e Regno Unito. Tra i destinatari delle fatture false un imprenditore della provincia di Varese, che avrebbe evaso imposte per quasi 2,5 milioni di euro, indagato per l’ipotesi di reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. Gli elementi raccolti dai militari hanno consentito alla Procura della Repubblica di ottenere dal Gip l’emissione del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente del valore corrispondente alle imposte evase che ha riguardato sette immobili fra case e locali commerciali ubicati nella provincia di Varese, nonché i saldi attivi di conti correnti bancari e di polizze assicurative per quasi 700 mila euro. (segue) (Com)