Giappone: recuperati i corpi di 5 dei 10 uomini morti nello schianto dell’elicottero militare

- Le autorità del Giappone sono riuscite a recuperare i corpi di cinque dei dieci uomini che erano a bordo dell’elicottero militare precipitato in mare lo scorso 6 aprile. Lo rende noto oggi l’agenzia stampa “Kyodo”, secondo cui le squadre di soccorso hanno anche recuperato i resti del velivolo. L’incidente è avvenuto, per cause ancora da appurare, nelle acque intorno all’isola di Miyako, parte della prefettura di Okinawa. A bordo dell’elicottero si trovava anche il generale Yuichi Sakamoto, a capo dell’ottava divisione della Forza di autodifesa terrestre.(Git)