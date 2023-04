Maltempo: Coldiretti, primavera fa segnare quasi due eventi estremi al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La primavera dal punto di vista climatologico ha fatto segnare fino ad ora lungo la Penisola quasi due eventi estremi al giorno tra violenti temporali, grandinate, trombe d’aria, tempeste di vento, gelate e valanghe. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento alla nuova allerta meteo della protezione civile in 10 regioni del centro sud per rischio temporali e idrogeologico. Una anomalia climatica che – sottolinea la Coldiretti - ha provocato vittime e danni nelle città e nelle campagne con allagamenti, frane e perdite dei raccolti per milioni di euro. Se la grandine, caduta a macchia di leopardo, ha distrutto coltivazioni come grano, mais, colza, bietole, frutta e ortaggi, le gelate notturne nelle aziende interessate – precisa la Coldiretti - hanno mandato in fumo fino al 70 per cento di gemme e piccoli frutti sugli alberi di susine, ciliegie, albicocche, pesche ma anche su meli, peri, kiwi e vigneti già in fase avanzata di vegetazione. (segue) (Com)