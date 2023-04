Ucraina: scambio di prigionieri per la Pasqua ortodossa, 130 ucraini tornati a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito di uno scambio di prigionieri organizzato in occasione della Pasqua ortodossa, 130 cittadini ucraini sono tornati a casa. Come riportano alcuni canali Telegram ucraini si tratta di militari, guardie di frontiera, guardie nazionali, marinai, impiegati dei trasporti speciali e civili catturati nelle direzioni Bakhmut, Soledar, Zaporizhzhia e Kherson. Lo scambio, secondo quanto riferito, è avvenuto negli ultimi giorni in più fasi (Kiu)