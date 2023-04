Maltempo: pioggia e caos a Roma, famiglie evacuate a Prati Fiscali e al Pertini acqua in reparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ caos da maltempo a Roma. Forti piogge si sono abbattute ieri sulla Capitale causando disagi: metro e strade allagate, traffico in tilt e rami caduti sulle strade. Nel tardo pomeriggio l’acqua ha invaso via dei Prati Fiscali, tra via Val Maira e piazzale Jonio. Qui la strada è stata chiusa al traffico e alcuni residenti evacuati dalle loro abitazioni. Pioggia anche dentro il reparto di Ortopedia dell’ospedale Sandro Pertini di Roma, dove è stato necessario evacuare otto pazienti, trasferiti nel reparto di chirurgia. "La situazione nel Municipio III è stata determinata dal guasto all’impianto di sollevamento della rete fognaria di Val Melaina che Acea ha già riparato ma che ora necessita di ritornare gradualmente alla piena funzionalità”, ha scritto ieri su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.“Siamo al lavoro da alcune ore per affrontare le conseguenze dell’allagamento che ha interessato la zona di Prati Fiscali: è l’unico intervento ancora in corso tra tutti quelli avvenuti durante questa giornata caratterizzata dalla forte ondata di maltempo che ha investito la città - ha sottolineato -. Il guasto e il conseguente allagamento hanno purtroppo costretto l’evacuazione di alcuni nuclei familiari residenti in vicolo dei Prati Fiscali e in via di Val Melaina. A tutti è stata prontamente garantita una sistemazione temporanea in albergo”. Sul posto anche l’assessora ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini insieme alle forze dell’ordine, alla protezione civile, ai vigili del fuoco e Acea che, muniti di idrovore, hanno lavorato fino a tarda sera per prestare soccorso agli abitanti e riparare il danno al collettore.Nel corso della giornata disagi anche nel resto della Capitale. A Ostia una mareggiata ha causato danni negli stabilimenti balneari, mentre nel centro storico sulla linea A della metropolitana un black out ha provocato la parziale chiusura della stazione Furio Camillo. Chiusa anche la stazione Subaugusta, sempre sulla linea A della Metro, a causa di un’ingente quantità di acqua entrata dall’esterno.(Rer)