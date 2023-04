Business news: Golfo, Fmi prevede crescita economica superiore al 3 per cento per Riad e Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le economie degli Emirati Arabi Uniti e dell’Arabia Saudita cresceranno rispettivamente di 3,5 e di 3,1 punti percentuali nel 2023, in calo rispetto al 7,4 per cento e all’8,7 per cento del 2022. È quanto emerge dal rapporto relativo alle prospettive sull’economia globale pubblicato dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Negli Emirati, l’indice dei prezzi al consumo diminuirà, passando dal 4,8 per cento del 2022 al 3,4 per cento nel 2023 e al 2 per cento nel 2024. Nel Regno saudita, invece, l’indice subirà un lieve aumento, passando dal 2,5 per cento del 2022 al 2,8 nel 2023, per poi calare nel 2024, toccando il 2,3 per cento. In Bahrein, il Prodotto interno lordo (Pil) reale, secondo le stime dell’Fmi, crescerà del 3 per cento nel 2023 e del 3,8 per cento nel 2024, in calo rispetto al 4,2 per cento dello scorso anno. A seguire vi è il Qatar, con un’economia in crescita di 2,4 punti percentuali nel 2023 e di 1,8 punti il prossimo anno. Nel 2022, la crescita del Pil reale era stata del 4,2 per cento. Nell’emirato del Golfo, l’Fmi prevede un indice dei prezzi al consumo in aumento del 3 per cento nel 2023 e del 2,7 per cento nel 2024, in calo rispetto a 5 per cento del 2022. In Oman, il Pil reale aumenterà dell’1,7 per cento nell’anno in corso e del 5,2 per cento nel 2024. Nel 2022, il tasso era stato del 4,3 per cento. Nel Sultanato, l’indice dei prezzi al consumo passerà dal 2,8 per cento del 2022 all’1,9 per cento nel 2023 e al 2,4 per cento nel 2024. Infine, per il Kuwait il Fondo prevede una crescita economica dello 0,9 per cento nel 2023, in brusco calo rispetto all’8,9 per cento dello scorso anno. Nel 2024, il Pil reale dovrebbe salire del 2,7 per cento. L’indice dei prezzi al consumo dovrebbe passare dal 3,9 per cento del 2022 al 3,3 per cento nel 2023 e al 2,6 per cento nel 2024. (Was)