Business news: Libano, vicepemier chiede di unificare tasso di cambio per completare negoziati con Fmi

- Il Libano deve unificare il tasso di cambio il prima possibile, così come richiesto dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo ha dichiarato il vicepremier uscente del Libano, Saadé Chami, responsabile dei negoziati con l’Fmi, secondo quanto ha riferito il quotidiano libanese "L'Orient le jour". Chami ha sottolineato che "il futuro dei negoziati con l'Fmi dipende da ciò che il Libano farà e il solo fatto che non facciamo molto significa che ci ritiriamo da questo programma negoziato con il Fondo. E questo è rischioso". Il vicepremier inoltre ha spiegato: "Se perdiamo quest'accordo e il nuovo governo volesse negoziarne un altro, temo che le condizioni saranno molto più severe. Anche perché la situazione si deteriorerà ulteriormente e le misure necessarie per correggere questo deterioramento saranno ancora più complicate". Una delle condizioni poste dall'Fmi al Libano è l'unificazione del tasso di cambio, fissato a 15.000 lire per dollaro nel bilancio 2022. Per quanto riguarda la visita della delegazione dell'Fmi di marzo scorso, Chami ha riferito: "La delegazione ha sottolineato che il Libano entrerà in una lunga crisi se non attueremo tutte le riforme concordate nell'accordo preliminare", ricordando che "alcune leggi sono estremamente complicate, ma allo stesso tempo ci troviamo in una situazione d’emergenza e dobbiamo fare tutto il possibile per attuare le riforme". Ad aprile 2022, dopo mesi di trattative, l'Fmi aveva annunciato un accordo con le autorità libanesi su un pacchetto di aiuti da tre miliardi di dollari in quattro anni teso ad aiutare il Libano a far fronte alla peggiore crisi economica della sua storia, a condizione che il Paese attuasse una serie di riforme monetarie, fiscali e finanziarie. (Lib)