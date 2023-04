Business news: Qatar, cinese Sinopec parteciperà allo sviluppo del più grande giacimento di gas al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società petrolifera qatariota QatarEnergy e la compagnia energetica cinese Sinopec hanno firmato un accordo “definitivo” in base al quale anche Pechino acquisirà una quota del 5 per cento nel piano di espansione del giacimento di gas North Field East (Nfe), in quello che sarà uno dei progetti di gas naturale liquefatto (Gnl) più importanti al mondo. Lo ha annunciato QatarEnergy in un comunicato, in cui precisa che l'accordo è stato firmato, durante una cerimonia, da Saad Sherida al Kaabi, ministro di Stato per gli Affari energetici del Qatar e presidente e amministratore delegato di QatarEnergy, e da Ma Yong-sheng, presidente di Sinopec. L’accordo, si legge nel comunicato, segna quindi l'ingresso di Sinopec come azionista nella joint venture proprietaria di parte del progetto Nfe, con una partecipazione del 5 per cento. “Il presente accordo non pregiudicherà gli interessi di partecipazione di nessuno degli altri azionisti”, ha specificato la società qatariota. “La Repubblica popolare cinese è uno dei principali motori dei mercati energetici globali, oltre ad essere uno dei mercati del gas più importanti al mondo ed è un mercato chiave per l'energia del Qatar prodotta”, ha affermato Al Kaabi. La Cina, primo acquirente mondiale di Gnl nel 2021, importa il 45 per cento del proprio fabbisogno di Gnl e vede il Qatar come un fornitore affidabile di lungo termine rispetto agli Stati Uniti, che nel 2023 dovrebbero divenire il principale esportatore mondiale di gas naturale liquefatto. Nel 2021 la Cina ha importato quasi 9 milioni di tonnellate di Gnl dal Qatar, ovvero l’11 per cento delle importazioni totali di gas naturale liquefatto del Paese. L’accordo fa seguito ai partenariati dello scorso anno nel progetto Nfe da 28,75 miliardi di dollari, che si prevede aumenteranno la capacità di esportazione di Gnl del Qatar dagli attuali 77 milioni di tonnellate all’anno a 110 milioni. È opportuno ricordare che tra gli altri partner stranieri vi sono la francese TotalEnergies, con una quota del 6,25 per cento, e l’italiana Eni, la cui partecipazione è pari al 25 per cento, secondo un accordo siglato nel giugno 2022. L’inizio della produzione del giacimento è prevista per il 2026. L’Nfe fa parte del progetto di espansione offshore North Field, il più grande giacimento di gas naturale del mondo che il Qatar condivide con l'Iran e che rappresenta il 10 per cento delle riserve mondiali di gas naturale conosciute, secondo i dati diffusi da Qatar Energy. (Res)