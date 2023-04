Business news: Tunisia, ministro Economia incontra presidente Bers, focus su cooperazione finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e della pianificazione della Tunisia Samir Said ha incontrato, nell'ambito della sua partecipazione alle riunioni primaverili della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale che si sono tenute a Washington dall'11 al 14 aprile, Odile Renaud Basso, presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). Lo ha riferito il ministero affermando che l'incontro ha fornito l'occasione per discutere dello sviluppo dell'attuale cooperazione finanziaria e tecnica e dei programmi di lavoro per il prossimo periodo. Il ministro ha presentato a grandi linee il programma nazionale di riforma recentemente predisposto dal governo tunisino, sottolineando la volontà di attuarlo gradualmente in modo da favorire il ripristino del ritmo di crescita, degli equilibri finanziari e il miglioramento delle condizioni sociali. Said ha apprezzato i contributi della Bers nel sostenere i programmi di riforma e la realizzazione di numerosi progetti di sviluppo, sottolineando la volontà di proseguire questa proficua collaborazione, soprattutto in campi promettenti e prioritari, come le energie rinnovabili, tra cui il progetto di interconnessione elettrica tra la Tunisia e Italia (ElMed), oltre a contribuire sostegno alle piccole e medie imprese. Da parte sua, Basso ha rinnovato la disponibilità di Bers a continuare a sostenere la Tunisia nell'attuazione dei suoi programmi di riforma, in particolare quelli relativi alla riforma delle istituzioni pubbliche, nonché la sua disponibilità a contribuire al finanziamento di progetti di sviluppo prioritari. Basso ha sottolineato la necessità che la Tunisia raggiunga un accordo con il Fondo monetario internazionale affinché prosegua il sostegno dei partner e ha espresso la disponibilità della sua istituzione a sostenere le riforme messe in atto da governo i negoziati del Paese con il Fondo monetario internazionale (Fmi). (Tut)