Business news: Egitto, entra in vigore aumento di finanziamento a 6 miliardi di dollari per settori di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale la modifica dell’accordo con la Società finanziaria internazionale per il commercio islamico (Itfc) relativa all’aumento del massimale di finanziamento approvato per l'Egitto da 3 miliardi a 6 miliardi di dollari. Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha approvato l'emendamento numero 1 dell'accordo quadro concluso tra il governo del Cairo e l’Itfc firmato il 30 gennaio 2018 e modificato il 3 giugno 2022. I finanziamenti consentiranno all’Egitto di sostenere i settori di base come energia, cibo e settore privato. (Cae)