Business news: Eritrea, Banca africana di sviluppo sosterrà con 50 milioni di dollari costruzione di un parco solare connesso

- La Banca africana di sviluppo (Afdb) sosterrà con 49,9 milioni di dollari la costruzione di un parco solare connesso alla rete in Eritrea. In una nota, l'istituto di credito regionale ha precisato che Afdb fornirà un totale di 19,5 milioni di dollari, mentre 39,42 milioni di dollari proverranno dal Supporto per agevolare la transizione, un fondo specialmente destinato al sostegno di progetti sostenibili. Parte del finanziamento sarà utilizzato per progettare e costruire un parco solare da 30 megawatt vicino a Dekemhare, una città situata a circa 40 a sud-est della capitale Asmara. Questa parte del progetto comprenderà anche la costruzione di una sottostazione da 33/66 kV e di una linea di trasmissione da 66 kV collegata a una linea di trasmissione esistente tra East Asmara e Dekemhare. La seconda parte della sovvenzione andrà invece all'assistenza tecnica e allo sviluppo di capacità per sostenere la compagnia elettrica del paese, l'Eritrea Electricity Corporation (Eec) ed il ministero dell'Ambiente del Paese, con particolare attenzione a questioni relative a sistemi solari fotovoltaici e batterie, alla pianificazione ed alla progettazione della rete e di altri affari del settore energetico. Si prevede che il sistema Dekemhare solar-plus-storage contribuirà ad aumentare la capacità di generazione e l'energia di rete a 185 Mw e 365 GWh all'anno, permettendo di ridurre il deficit energetico e le emissioni di gas serra e di ridurre il costo dell'elettricità. Secondo Afdb, una volta in funzione la nuova centrale consentirà alla quota di energia rinnovabile nel mix energetico dell'Eritrea di aumentare dal 3 al 23 per cento. (Res)