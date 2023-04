Giappone-Italia: Tajani visita Nunziatura apostolica a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha visitato la Nunziatura apostolica in Giappone prima di recarsi a Karuizawa, dove avrà inizio oggi la riunione ministeriale Esteri dei Paesi del G7. "In visita alla Nunziatura apostolica in Giappone per la messa domenicale. Grazie a Mons. Boccardi per la sua missione in favore della pace e della promozione culturale", ha scritto Tajani su Twitter. "Lavoriamo insieme per il padiglione Italia ad Expo 2025 in cui ospiteremo anche la Santa Sede", ha aggiunto il ministro. (Git)