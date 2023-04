Business news: Sierra Leone: ministro Esteri incontra omologo brasiliano, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha incontrato il suo omologo della Sierra Leone, David John Francis. Lo riferisce il ministero in una nota. "I ministri hanno discusso delle possibili misure da adottare per aumentare la cooperazione bilaterale e, per questo, hanno deciso di inviare una missione diplomatica per identificare le priorità nelle relazioni tra i due Paesi", si legge. "I due hanno anche discusso della riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, della prossima riunione ministeriale della Zona di Pace e Cooperazione dell'Atlantico del sud (Zopacas), nonché di ambiente, cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile", conclude la nota. La Sierra Leone è per il Brasile un importante mercato di esportazione per il riso. (Brb)