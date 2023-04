Business news: Senegal, Banca nazionale d'Algeria ottiene accreditamento nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale d’Algeria ha ottenuto l’accreditamento dalle autorità monetarie senegalesi per essere la prima banca pubblica algerina a ottenere la licenza per operare all’estero. Lo ha riferito il direttore generale della Banca algerina, Mohamed Lamine Lebbou. “L'11 aprile, la Banca algerina senegalese ha ottenuto l'accreditamento dalle autorità senegalesi, che è stato firmato dal ministero delle Finanze del Senegal, per essere la prima banca pubblica algerina al 100 per cento ad ottenere l'accreditamento all'estero", ha dichiarato Lebbou all'agenzia di stampa ufficiale "Aps". (Ala)