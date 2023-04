Business news: Kenya, intrusione e condivisione dei dati personali, multato prestatore online Whitepath

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Kenya hanno comminato una sanzione di 3.700 dollari al prestatore online Whitepath per accuse di intrusione e condivisione dei dati personali dei clienti. Il provvedimento, riferisce l'Ufficio per la protezione dei dati del governo in una nota, ha fatto seguito a quasi 150 denunce presentate dagli utenti per violazione dei dati personali dopo che l'app mobile dell'istituto di credito avrebbe estratto illecitamente i dati dei contatti telefonici. Il personale dell'istituto di credito è stato inoltre accusato di vessare i denuncianti e le loro relazioni sociali attraverso contatti telefonici ottenuti irregolarmente. Anche una società che vende spazi per uffici, Regus Kenya, è stata multata per un importo simile dopo essere stata accusata di aver inviato "spam" ai denuncianti nonostante gli sforzi per fermarli. Il commissario per i dati del Kenya, Immaculate Kassait, ha affermato che la protezione dei dati è responsabilità di ogni titolare e responsabile del trattamento dei dati. (Res)