Sudan: Blinken, essenziale interrompere ostilità senza precondizioni

- Gli scontri in atto tra le forze armate e le Forze di supporto rapido del Sudan minacciano la sicurezza dei civili e minano gli sforzi tesi a ripristinare la transizione democratica. Lo ha affermato in una nota il segretario di Stato Usa Antony Blinken, annunciando di essersi consultato in merito alla crisi con i ministri degli Esteri di Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, Farhan al Saud e Abdullah bin Zayed al Nahyan. "Abbiamo concordato che è essenziale che le parti interrompano immediatamente le ostilità senza precondizioni", ha dichiarato il segretario di Stato. "Sollecito il generale Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan e il General Mohamed Hamdan Degalo a intraprendere misure attive per ridurre le tensioni e assicurare la sicurezza di tutti i civili". Blinken ha aggiunto che l'unica possibile via d'uscita dalla crisi è "il ritorno ai negoziati che sostengono le aspirazioni democratiche del popolo sudanese". (Was)