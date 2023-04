Sudan: Cina, grande preoccupazione per scontri armati, necessario cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina esprime grande preoccupazione per gli sviluppi in Sudan ed esorta entrambe le parti in conflitto a cessare il fuoco per evitare che la situazione degeneri. Lo ha riferito oggi il ministero degli Esteri. L'ambasciata cinese in Sudan ha reso noto di non aver ricevuto alcuna segnalazione di connazionali rimasti vittime degli scontri in Sudan e ha invitato ai suoi cittadini nel paese di essere al sicuro, riferisce l'emittente televisiva statale “Cctv”. Gli scontri avvenuti ieri fra i paramilitari delle Forze di supporto rapido e le Forze armate sudanesi hanno provocato decine di vittime. (Cip)