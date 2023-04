Sudan: Tajani, invitiamo leader militari a interrompere ostilità e riprendere dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia invita i leader militari sudanesi ad interrompere le ostilità per riprendere il dialogo politico. Lo ha scritto il ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter mentre si sta dirigendo a Karuizawa, località giapponese dove si svolgerà la riunione con gli omologhi del G7. "Alla vigilia della riunione G7 in Giappone in cui ho chiesto di dare priorità all’Africa, gli scontri in Sudan minacciano civili e mettono in discussione la democrazia", ha scritto Tajani. (Git)