G7: Pichetto, concordato rafforzamento filiere industriali ‘pulite’

- Il G7 intende rafforzare le filiere industriali ‘pulite’, e in particolare una catena di approvvigionamento dei minerali critici, prevenendo anche i rischi di natura geopolitica. È quanto dichiarato dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo alla conferenza stampa finale del G7 Energia, Clima e Ambiente di Sapporo. "Siamo molto soddisfatti del forte allineamento dei Paesi G7 nell’accelerare la transizione verso sistemi a emissioni nette nulle, garantendo la necessaria sicurezza delle forniture e la promozione degli investimenti nelle filiere più strategiche", ha dichiarato il ministro. Pichetto ha espresso inoltre un particolare apprezzamento "per l’accelerazione che si imprime alla fuoruscita dai combustibili fossili non abbattuti e per lo sviluppo del settore elettrico, con un contributo, fortemente promosso dall’Italia, al riconosciuto del fotovoltaico". (Git)