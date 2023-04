Ungheria: governo vieta import prodotti agricoli ucraini sino al 30 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come già disposto ieri dal governo della Polonia, anche l'Ungheria ha vietato l'importazione di una serie di prodotti agricoli provenienti dall'Ucraina. "Il governo è impegnato a rappresentare gli interessi degli agricoltori ungheresi, anche in assenza di misure efficaci da parte dell'Ue", ha affermato Istvan Nagy, ministro dell'Agricoltura ungherese. Tale misura, ha aggiunto il titolare del dicastero, durerà sino al 30 giugno. I cereali ucraini destinati all'estero transitano nell'Unione europea da quando la tradizionale rotta di esportazione attraverso il Mar Nero è stata bloccata dall'invasione russa ma, a causa di problemi logistici, le scorte di grano si stanno accumulando nei Paesi dell'Europa orientale, in particolare in Polonia, facendo scendere i prezzi locali, il che ha portato alle proteste degli operatori del settore e alle dimissioni del ministro dell'Agricoltura polacco. (segue) (Vap)