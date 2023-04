Ungheria: governo vieta import prodotti agricoli ucraini sino al 30 giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 14 aprile i ministri dell’Agricoltura di Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Ungheria hanno concordato di prendere decisioni comuni sulla questione legata all’importazione dei cereali ucraini. I ministri dei sei Paesi si sono riuniti in videoconferenza per discutere della situazione dei rispettivi mercati. “Abbiamo convenuto che il tema del grano ucraino non debba essere affrontato separatamente, ma in modo unitario”, si legge in un comunicato congiunto. Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Ungheria concorderanno quindi un testo a tutela dei mercati interni, che sarà poi presentato ai commissari europei per l’Agricoltura, Janusz Wojciechowski, e per il Commercio, Valdis Dombrovskis. (Vap)