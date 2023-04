G7: Pichetto, ridurre a zero ulteriore inquinamento da plastica entro il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7 ha concordato l’obiettivo di ridurre a zero l’ulteriore inquinamento da plastica entro il 2040. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo alla conferenza stampa finale del G7 Energia, Clima e Ambiente di Sapporo. La riunione ha posto grande attenzione "alle questioni ambientali e di salvaguardia della biodiversità", ha spiegato il ministro, aggiungendo che "in tale contesto, l’adozione dei principi sull’economia circolare e l’efficienza delle risorse per le imprese costituisce un prezioso mezzo di coinvolgimento attivo delle stesse in un percorso comune sostenibile". Per quanto riguarda gli obiettivi climatici, "ancora una volta i Paesi G7, ribadendo l’impegno di mantenere il limite di 1,5°C di aumento della temperatura globale, confermano di svolgere un ruolo di guida nella lotta al cambiamento climatico". (Git)