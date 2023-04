Sudan: forze golpiste, controlliamo comando generale delle Forze armate e sappiamo dov'è Al Burhan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Le Forze di supporto rapido (Rsf), guidate dal generale Hamdan "Hemeti" Dagalo e che da questa mattina hanno ingaggiato pesanti scontri con l'esercito regolare sudanese per il controllo del potere, hanno rivendicato una serie di successi. In un comunicato diffuso poco fa su Twitter, le Rsf - sostenute dal gruppo paramilitare russo Wagner - hanno annunciato la presa del Comando generale delle Forze armate e di un numero non precisato di caserme nel Darfur e in altri Stati; il controllo della navigazione aerea in tutto il Paese; la diserzione e l'arruolamento nelle proprie fila di un certo numero di alti ufficiali dell'esercito guidati dall'ispettore generale delle Forze armate, il tenente generale Mubarak Kuti Kamtoor; la presa della base aerea sul monte Awliya; la conquista della base militare di Soba Al Baghir, dove vi sono di stanza più di 60 carri armati e grandi quantità di macchinari e attrezzature militari; la sede dell'Ente pubblico per la radiotelevisione. Le Rsf sostengono inoltre di aver individuato il nascondiglio del presidente del Consiglio sovrano Abdel Fatah al Burhan e del capo di Stato maggiore delle Forze armate, il generale Mohamed Othman al Hussein, e di essere in procinto di arrestarli. Le forze fedeli al generale Dagalo, prosegue il comunicato, hanno inoltre catturato e arrestato 42 cecchini appartenenti a un gruppo di islamisti guidati da Osama Abdullah che combattevano a fianco dei vertici delle Forze armate.