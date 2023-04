Business news: Tunisia, l’Fmi fisserà una nuova data per studiare il fascicolo sul prestito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) fisserà una nuova data per lo studio del fascicolo tunisino per un finanziamento di 1,9 miliardi di dollari da parte del suo consiglio di amministrazione, in consultazione con le autorità tunisine. Lo ha dichiarato a Washington la portavoce dell'Fmi, Wafa Omar, all'agenzia di stampa ufficiale tunisina "Tap" a margine degli incontri di primavera 2023 dell’Fmi e del Gruppo della Banca mondiale, in corso fino al 16 aprile. "Il Fondo rimane impegnato in Tunisia durante gli incontri di primavera", ha detto la portavoce. "Le autorità tunisine hanno compiuto progressi nell'attuazione del programma di riforma economica che hanno stabilito", ha aggiunto, sottolineando che il successo del programma di riforma richiede il coinvolgimento di vari attori del Paese, oltre al sostegno dei partner per lo sviluppo. Lo scorso dicembre, il fascicolo relativo alla Tunisia era scomparso dall'ordine del giorno del Comitato esecutivo dell’Fmi. Il Paese nordafricano aveva stretto un "accordo personale" per ottenere un prestito di 1,9 miliardi di dollari, fondamentale per tenere a galla l'economia tunisina in difficoltà. Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, lo scorso 6 aprile, ha definito inaccettabili i dettami imposti alla Tunisia dall’esterno, che rischiano di provocare un ulteriore impoverimento del Paese. I giornalisti hanno chiesto a Saied se firmerà o meno l’accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per il maxi-prestito da 1,9 miliardi di dollari. Per il presidente tunisino esiste un’alternativa, ovvero “contare su noi stessi”. “La pace civile non è una cosa semplice", ha poi affermato Saied, aggiungendo: "Vogliamo che il mondo rispetti la volontà del popolo tunisino”. Intanto, il debito estero della Tunisia è aumentato a tal punto da assorbire quasi l’85 per cento delle entrate derivanti dal turismo e dalle rimesse dei tunisini residenti all’estero, che costituiscono la maggiore fonte di valuta straniera per il Paese, riducendone la riserva. È quanto emerge dalla nota quotidiana sugli indicatori finanziari e monetari della Banca centrale tunisina, riportata da “Tunisie Numerique”. Secondo il documento, il debito estero della Tunisia è di 2.450 milioni di dinari (circa 738 milioni di euro) ed è pari al 244 per cento delle entrate del settore turistico, che ammontano complessivamente a 1.004,2 milioni di dinari (302 milioni di euro). Le rimesse dei tunisini all’estero, invece, in leggero aumento negli ultimi due anni, sono stimate in 1.889,3 milioni di dinari (569 milioni di euro).TutBusiness news: Israele, Fmi prevede calo del Pil al 2,9 per cento nel 2023WashingtonL’economia di Israele crescerà del 2,9 per cento nel 2023 e del 3,1 per cento nel 2024, in calo rispetto al 6,4 per cento registrato nel 2022. E’ quanto emerge dal rapporto relativo alle prospettive sull’economia globale pubblicato dal Fondo monetario internazionale (Fmi). L’indice dei prezzi al consumo dovrebbe rimanere stabile rispetto al 2022, attestandosi al 4,3 nel 2023 per poi calare al 3,1 nel 2024. La disoccupazione resterà ferma al 3,8 per cento nel 2023, come nel 2022, e dovrebbe calare al 3,7 per cento nel 2024. (Was)