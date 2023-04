Business news: israeliana Rafael, armi a Grecia e Finlandia per un valore di circa 700 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di difesa israeliana Rafael ha firmato accordi per oltre 700 milioni di dollari con Grecia e Finlandia la scorsa settimana. Lo riferisce il sito internet informativo israeliano "Calcalist", secondo cui Rafael ha annunciato un accordo per fornire all'esercito greco missili anticarro Spike nel quadro di un contratto del valore di 370 milioni di euro solo pochi giorni dopo aver firmato un accordo con l'esercito finlandese per la vendita del sistema di difesa aerea David's Sling per 316 milioni di euro. I dettagli dell'accordo con la Grecia sono stati definiti dai ministeri della Difesa dei due Paesi, dopo un lungo periodo di trattative. La Grecia – si legge nell’articolo - ha cercato a lungo di rafforzare le proprie forze armate a causa delle crescenti tensioni con la Turchia. La precisione e il dispiegamento relativamente facili dei missili anticarro Spike li ha resi una delle armi più utilizzate dalle forze di difesa israeliane (Idf) in diverse operazioni, tra cui anche nella Striscia Gaza, nonché per uccisioni mirate di presunti terroristi. È la prima volta che la Grecia acquista missili israeliani di questo tipo, entrando così a far parte di una lista di circa 40 Paesi, di cui circa la metà in Europa. Secondo il ministero della Difesa israeliano, la società Rafael ha finora venduto più di 34 mila missili Spike in tutto il mondo e circa 6 mila sono stati utilizzati in addestramento o in battaglia. Questo è il secondo accordo significativo per Rafael in Europa in meno di una settimana. Solo pochi giorni fa - sottolinea l’articolo - i ministeri della difesa in Finlandia e Israele hanno annunciato la vendita del sistema di difesa aerea David's Sling, destinata all'esercito finlandese per proteggere il Paese contro diverse minacce, tra cui missili balistici e da crociera. L'accordo con la Finlandia è stato stipulato il giorno dopo che la Finlandia è entrata ufficialmente a far parte della Nato il 4 aprile. Questa è in particolare la prima volta che Israele esporta il sistema di difesa avanzato, tuttavia, l'accordo deve ancora ricevere l'approvazione statunitense, poiché il sistema di difesa aerea è stato finanziato dagli Stati Uniti ed è un progetto congiunto tra Rafael e la società Usa Raytheon. Poiché Rafael è un appaltatore di armi di proprietà statale – conclude l’articolo - i due accordi sono essenzialmente transazioni tra governi e non transazioni dirette tra Finlandia, Grecia e Rafael. Negli ultimi due anni c'è stato un aumento significativo delle vendite di difesa di questo tipo. Nel 2021, le esportazioni della difesa israeliana ammontavano a circa 11,3 miliardi di dollari. Il ministero della Difesa infatti presto pubblicherà i dati sulle esportazioni della difesa per il 2022, che, secondo i pronostici dovrebbero aver superato quelli dello scorso anno. (Res)