Business news: Medio Oriente, Fmi prevede crescita economia irachena tra le maggiori nella regione

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha previsto una crescita del 3,7 per cento per l’economia irachena nel 2023. È quanto emerge dal rapporto relativo alle prospettive sull’economia globale, secondo cui il Prodotto interno lordo (Pil) reale nella regione del Medio Oriente e Nord Africa nell’anno in corso crescerà in media del 3,1 per cento. Quanto all’economia irachena, il Fondo prevede un aumento del Pil del 3,1 per cento nel 2024, in calo rispetto all’8,1 per cento dello scorso anno. L’indice dei prezzi al consumo aumenterà al 6,6 per cento nell’anno in corso, rispetto al 5 per cento del 2022, per poi diminuire all’1,6 per cento nel 2024. Per la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, l’organizzazione economica prevede un aumento del Pil reale del 3,5 per cento nel 2023, in calo rispetto al 4 per cento dello scorso anno. Per il 2024, invece, il tasso previsto è del 2,7 per cento. Nella stessa regione, l’indice dei prezzi al consumo diminuirà prima al 3,2 per cento quest’anno e poi al 2,7 per cento nel 2024, rispetto al 3,7 percento del 2022. Il tasso di disoccupazione, pari al 24,4 per cento nel 2022, dovrebbe registrare un lieve calo nell’anno in corso, raggiungendo il 24,2 per cento, per poi arrivare al 24 per cento nel 2024. In Giordania, l’economia rimarrà stabile, con un Pil reale pari al 2,7 per cento sia nel 2023 che nel 2024, al pari dell’anno scorso. L’indice dei prezzi al consumo del Regno hascemita, secondo le stime dell’Fmi, passerà dal 4,2 per cento del 2022 al 3,8 per cento del 2023, per poi giungere al 2,9 per cento il prossimo anno. In Iran, il Pil reale crescerà del 2 per cento quest’anno e nel 2024, in calo rispetto al 2,5 per cento del 2022. L’indice dei prezzi al consumo, pari al 49 per cento nel 2022, calerà al 42,5 per cento quest’anno per poi raggiungere il 30 per cento il prossimo anno. Il tasso di disoccupazione registrerà un lieve aumento, passando dal 9,5 per cento del 2022 al 9,8 per cento nel 2023 fino al 10,1 per cento nel 2024. L’economia dello Yemen, secondo l’Fmi, diminuirà dello 0,5 per cento, nonostante la crescita dell’1,5 per cento dello scorso anno. Per il 2024, invece, è previsto un aumento del Pil reale del 2 per cento, seguito da uno del 5,5 per cento nel 2028. (Was)