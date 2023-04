Sudan: Borrell, Ue sostiene sforzi per promuovere dialogo e mediazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è pronta a sostenere ogni sforzo teso a promuovere il dialogo e la mediazione in Sudan. Lo ha scritto su Twitter l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, esprimendo il proprio appoggio alla proposta del presidente del Kenya, William Samoei Ruto, di convocare una riunione dei Paesi membri dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) per contribuire alla risoluzione della crisi. Borrell ha anche scritto di aver discusso la situazione in Sudan con i ministri degli Esteri di Egitto ed Emirati Arabi Uniti. "Abbiamo concordato in merito all'urgente necessità di fermare i combattimenti. Le ostilità devono cessare e deve tornare in agenda la transizione a guida civile", ha scritto l'Alto rappresentante Ue. (Beb)