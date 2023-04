Business news: Tunisia: Azour (Fmi), fondo non ha imposto alcun dettame al Paese nel programma di riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) non ha imposto alcun dettame alla Tunisia nell'ambito del programma di riforme che ha proposto per ottenere il finanziamento da 1,9 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato il direttore del dipartimento per il Medio Oriente e l'Asia centrale dell’Fmi, Jihed Azour, durante una conferenza stampa a margine delle riunioni primaverili dell’Fmi e della Banca mondiale, sottolineando che si tratta di un programma di riforme "prettamente tunisino". "Tutte le riforme hanno delle ripercussioni", ha spiegato Azour riferendosi alle potenziali ripercussioni di alcune delle misure sociali ed economiche incluse nel programma, che potrebbero colpire i gruppi vulnerabili. Il responsabile del Fondo ha sottolineato in questo contesto la necessità di mitigare le ripercussioni negative di queste riforme e ampliare i loro orizzonti positivi, affermando: "Stiamo lavorando su questo modello in collaborazione con le autorità tunisine". La presidenza della Repubblica della Tunisia aveva espresso i timori che l'accordo con il Fondo potesse portare a episodi di tensione sociale, pur affermando il proprio rifiuto di qualsiasi dettame dall'estero per quanto riguarda le riforme economiche strutturali richieste dallo stesso Fmi. (Tut)