Business news: Nigeria, ambasciata cinese invita suoi imprenditori a rafforzare sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata cinese in Nigeria ha esortato suoi connazionali ed imprenditori attivi nel Paese africano a rafforzare il loro protocollo di sicurezza, dopo che venerdì oltre 80 persone sono state rapite da bande armate nello stato nord-occidentale di Zamfara. In una nota pubblicata oggi, la rappresentanza cinese ha definito "complicata e grave" la situazione nel Paese africano. "L'ambasciata in Nigeria ricorda ai cittadini e alle aziende cinesi di Kaduna, Zamfara, Niger, Kogi e Abuja di rafforzare le precauzioni di sicurezza", si legge nella nota, nella quale si chiede in particolare di "rafforzare le misure di sicurezza con gli standard più elevati, di ridurre al massimo il numero di dipendenti cinesi e di porre decisamente fine alle attività all'aperto ad alto rischio". (Res)