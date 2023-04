Business news: segretaria Tesoro Usa Yellen, impegnati per risoluzione debito di Zambia e Ghana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen si è impegnata a promuovere questa settimana una risoluzione urgente per dar voce alle richieste di Zambia e Ghana sulla ristrutturazione dei rispettivi debiti sovrani e per portare a termine un accordo di sostegno nei confronti dello Sri Lanka. Lo ha detto in una nota il sottosegretario al Tesoro Jay Shambaugh, in vista degli incontri di primavera organizzati questa settimana dalla Banca mondiale e dal Fondo monetario internazionale (Fmi), in occasione dei quali Yellen incontrerà i ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali internazionali. Secondo il portavoce, la priorità immediata del Tesoro è di risolvere le richieste in sospeso di Zambia, Ghana ed Etiopia nell'ambito del quadro del G20 e di quelle dello Sri Lanka, che sta lavorando a un piano di debito separato perché considerato un Paese a reddito medio. Sri Lanka, Zambia e Ghana sono inadempienti sul loro debito estero e stanno lavorando per ristrutturarlo con l'aiuto dei creditori. "Durante la settimana, la segretaria Yellen manterrà l'urgenza per la rapida risoluzione di casi del quadro comune come lo Zambia e il Ghana per rimuovere gli eccessi di debito e favorire la crescita nei Paesi in via di sviluppo", si legge nella dichiarazione, in cui Shambaugh ha sottolineato che Washington sta premendo per "un'azione concertata" sul trattamento del debito dello Zambia e la formazione di un comitato dei creditori per il Ghana, aggiungendo che le due maggiori economie del mondo – Stati Uniti e Cina – devono collaborare su queste sfide. (Res)