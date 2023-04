Sudan: forze golpiste, controlliamo comando generale delle Forze armate e sappiamo dov'è Al Burhan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione ufficiale giunge dopo che alcuni militari egiziani sarebbero stati catturati dalle Rsf, il gruppo paramilitare che sta tentando di prendere il potere in Sudan. Un filmato diffuso sui social network dagli stessi paramilitari mostra un gruppo di soldati egiziani, probabilmente appartenenti all'aeronautica, accovacciati a terra nella base aerea di Merowe, situata nel nord del Paese, sotto la minaccia delle armi dei ribelli sudanesi. Potrebbe trattarsi in effetti di personale parte dell’accordo bilaterale Egitto-Sudan. Un'altra fotografia pubblicata via Telegram mostra alcuni militari delle Forze speciali egiziane El Sa’ka con le mani dietro la schiena, apparentemente caduti prigionieri dei ribelli sudanesi. In precedenza le Rsf avevano rivendicato di aver preso il controllo del palazzo presidenziale e degli aeroporti della capitale, di Merowe (nel nord del Paese) e di El Obeid (nell’est). Dagalo è apparso sull’emittente satellitare “Al Jazeera”, dove ha definito Al Burhan “un criminale” e lo ha accusato di aver innescato la crisi attraverso un assalto condotto questa mattina dall’esercito regolare contro uno degli avamposti delle Rsf a sud di Khartum. Il numero due del Consiglio supremo di transizione ha aggiunto che le sue forze porteranno avanti la loro azione fino a quando Al Burhan non sarà consegnato alla giustizia. Dagalo, inoltre, ha affermato di agire per conto del popolo e ha fatto appello agli ufficiali dell’esercito regolare perché si uniscano alla battaglia, che “si deciderà nei prossimi giorni”. (segue) (Res)