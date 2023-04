Business news: Usa, leader senatori dem Schumer vuole legge per regolamentare intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito democratico al Senato, Chuck Schumer, vuole arrivare a una legge che regolamenti le tecnologie d’intelligenza artificiale. Lo rivela il sito d’informazione “Axios”, secondo cui il senatore avrebbe già fatto circolare una bozza di documento tra gli esperti. La proposta conterrebbe l’obbligo per le società del settore di divulgare informazioni sullo sviluppatore dell’algoritmo, sul pubblico al quale la tecnologia si rivolte e sulla fonte dei dati, e di rispettare “confini etici saldi e trasparenti”. L’iniziativa è legata al timore di molti legislatori rispetto alle possibili implicazioni sociali, economiche e di sicurezza della rapida diffusione di sistemi come ChatGpt. L’obiettivo di Schumer, scrive “Axios”, è di sviluppare regole in grado di adattarsi ai progressi tecnologici dell’intelligenza artificiale, bilanciando nel contempo la necessità di garantire sicurezza, responsabilità e trasparenza. All’iniziativa dovrebbero contribuire nelle prossime settimane anche accademici, leader del settore privato ed esperti governativi. (Was)