Business news: Tesla costituisce società specializzata nelle nuove energie a Shanghai

- Il colosso dell'elettromobilità statunitense Tesla ha costituito una società specializzata nel comparto delle nuove energie a Shanghai, nella Cina orientale. Lo riferisce il 14 aprile il fornitore di dati aziendali Tianyancha, precisando che il capitale sociale ammonta a due milioni di dollari. Nel mese di marzo, Tesla ha rafforzato la sua linea di produzione nella prima potenza asiatica. Stando ai dati condivisi dall'Associazione cinese delle autovetture (Cpca), la società di Elon Musk ha venduto 88.869 veicoli elettrici prodotti in Cina il mese scorso, in aumento del 35 per cento su base annua. Il dato rappresenta un incremento di 19,4 punti percentuali rispetto al mese di febbraio, quando la casa automobilistica statunitense ha consegnato 74.402 auto elettriche Model 3 e Model Y prodotte nella prima potenza asiatica. Stando ai dati pubblicati dalla China Merchants Bank International (Cmbi), le vendite al dettaglio di Tesla in Cina hanno contribuito al 13 per cento delle vendite totali di veicoli a nuova energia nel primo trimestre. (Cip)