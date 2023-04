Business news: Fmi, Libia capofila tra le economie della regione che crescerà di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Libia sarà quella che registrerà un tasso di crescita maggiore rispetto ai vicini nordafricani nell’anno in corso, con un aumento del Prodotto interno lordo (Pil) reale del 17,5 per cento. È quanto emerge dal rapporto relativo alle prospettive sull’economia globale pubblicato dal Fondo monetario internazionale (Fmi), secondo cui l’economia libica crescerà dell’8,4 per cento nel 2024 e del 4,7 per cento nel 2028. Lo scorso anno, nel Paese nordafricano era stata registrata una diminuzione del Pil reale del 12,8 per cento. Per quanto riguarda l’Egitto, Paese che nel rapporto viene incluso nell’area Mashreq (termine che indica l'insieme dei Paesi arabi che si trovano a est rispetto al Cairo e a nord rispetto alla Penisola arabica), l’economia crescerà del 3,7 per cento nel 2023 e del 5 per cento nel 2024, in calo rispetto al 6,6 per cento registrato nel 2022. L’indice dei prezzi al consumo dovrebbe aumentare rispetto all’8,5 per cento del 2022, toccando il 21,6 nel 2023, per poi calare al 18 per cento nel 2024. La disoccupazione registrerà un lieve aumento, passando dal 7,3 per cento del 2022 al 7,6 per cento del 2023 e al 7,7 per cento nel 2024. Il tasso di crescita previsto per il Marocco è del 3 per cento nel 2023 e del 3,1 per cento il prossimo anno, in aumento rispetto all’1,1 per cento del 2022. Nel Regno, l’indice dei prezzi al consumo dovrebbe diminuire rispetto al 6,6 per cento del 2022, toccando il 4,6 nel 2023, per poi calare al 2,8 per cento nel 2024. La disoccupazione registrerà un lieve calo, passando dal 12,9 per cento del 2022 all’11 per cento del 2023 e al 10,5 per cento nel 2024. A seguire vi è l’Algeria, con una crescita del Pil reale pari al 2,6 per cento sia per il 2023 che per il 2024, in lieve calo rispetto al 2,9 per cento dello scorso anno. L’indice dei prezzi al consumo dovrebbe diminuire rispetto al 9,3 per cento del 2022, raggiungendo l’8,1 per cento nel 2023, per poi calare al 7,7 per cento nel 2024. Infine, per la Tunisia, il tasso di crescita previsto è dell’1,3 per cento nel 2023 e dell’1,9 per cento nel 2024, in calo rispetto al 2,5 per cento dello scorso anno. L’indice dei prezzi al consumo dovrebbe aumentare rispetto all’8,3 per cento del 2022, raggiungendo il 10,9 per cento nel 2023 e il 9,5 per cento nel 2024. (Was)