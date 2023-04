Business news: Libano, governo verso nuove misure per aumentare i salari nel settore pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione del governo libanese incaricata di affrontare la crisi finanziaria delle infrastrutture pubbliche ha concordato una serie di nuove misure volte ad aumentare i salari dei dipendenti del settore pubblico. Lo riferiscono fonti dell'emittente televisiva "Lbci", aggiungendo che la presidenza del Consiglio dei ministri ha annunciato che "la prossima settimana si terrà una seduta consiliare per analizzare e approvare i dati proposti". Secondo "Lbci", è in corso un dibattito per trovare un equilibrio nel processo di pagamento degli aumenti salariali proposti al fine di evitare l'inflazione monetaria o rischiare l'inadempienza dei dipendenti che tornano a lavorare a tempo pieno. I negoziati – secondo quanto riferisce "Lbci" - mirano a trovare modi per garantire aumenti salariali evitando impatti economici negativi. La scelta del governo di prendere misure per garantire gli aumenti degli stipendi, fa seguito a una serie di proteste contro il deterioramento dei salari e delle condizioni di vita nel Paese, che hanno visto scendere in piazza nella capitale del Libano, Beirut, lo scorso 30 marzo, circa 700 manifestanti, perlopiù militari in pensione e correntisti. Dopo essersi radunati in Piazza dei martiri, i manifestanti si sono diretti prima nei pressi della sede della presidenza del governo al Grand Serail, dove hanno provato a rimuovere il filo spinato, e poi verso la sede della Banca centrale, nel quartiere Sanayeh. I dimostranti hanno denunciato la corruzione tra i funzionari che hanno "derubato il popolo libanese" e distrutto il Paese, incluse le sue istituzioni e amministrazioni, e messo in guardia le autorità da una "escalation con conseguenze inimmaginabili" nel caso in cui queste "sprechino la loro giusta causa". I manifestanti si sono anche detti pronti a rispondere in caso di impiego di gas lacrimogeni da parte delle forze di sicurezza, così come avvenuto durante la protesta del 22 marzo scorso. Non è la prima volta che i militari in pensione scendono in piazza a per chiedere un miglioramento delle condizioni di vita, oltre a un aumento dei propri salari. Ciò accade mentre il Libano continua a far fronte a una grave crisi economica e finanziaria che, dal 2019, ha portato a una svalutazione del 98 per cento della moneta locale. A livello politico, invece, il Paese è privo di un capo dello Stato dal 31 ottobre scorso, mentre, dal maggio 2022, il governo continua a occuparsi della sola gestione degli affari correnti. (Lib)