Business news: Algeria, aperta prima banca pubblica all’estero

- L’Algeria ha aperto la prima banca pubblica all’estero, la Banque Algerienne du Senegal, filiale della Banca nazionale algerina, che ha ottenuto l’autorizzazione delle autorità finanziarie di Dakar. Lo ha riferito l’agenzia di stampa algerina “Aps”, dove si legge che il presidente del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale algerina, Mohammed Lamine Lebbou, ha annunciato che lo scorso 11 aprile le autorità senegalesi hanno concesso l’approvazione all’apertura della sua filiale. Lebbou ha spiegato, inoltre, che la procedura per ottenere i permessi dal Senegal si è svolta in due fasi. La prima, presso la Commissione finanziaria della Banca centrale degli Stati dell’Africa occidentale, ad Abidjan, in Costa d’Avorio, mentre la seconda ha avuto luogo in Senegal, dopo l’accettazione della strategia di investimenti. La Banca algerina del Senegal inizierà dunque le sue attività entro il prossimo settembre, con un capitale di 100 milioni di dollari. Gli azionari sono quattro, la Banca nazionale algerina (che detiene il 40 per cento delle azioni), la Banca popolare algerina, la Banca algerina estera e la Banca dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale (ciascuna delle quali è proprietaria del 20 per cento del capitale). Algeri aveva depositato il fascicolo relativo alla domanda di apertura del nuovo istituto bancario lo scorso gennaio. Intanto altre due domande sono state finora inviate, una delle quali per la Banca dell’unione algerina in Mauritania, mentre l’altra per la Banca internazionale algerina in Francia. Si tratta di passi importanti per l’Algeria, che cerca di rafforzare la propria presenza economica in Africa occidentale, tentando al contempo di stabilire rapporti economici più stretti con i Paesi vicini. La creazione di filiali della Banca centrale algerina all’estero, inoltre, favorirà gli investimenti delle imprese algerine in progetti all’estero. (Ala)