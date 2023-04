Business news: Algeria-Turchia, scambi commerciali aumentati a 5,3 miliardi di dollari nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni economiche tra Algeria e Turchia hanno visto un netto miglioramento nel 2022, con gli scambi commerciali che hanno raggiunto quota 5,3 miliardi di dollari, in aumento del 30 per cento anno su anno. Lo ha detto Mahinur Ozdemir Goktas, ambasciatore della Turchia in Algeria, nel corso di un incontro con gli imprenditori e gli operatori economici turchi operanti in Algeria, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa “Aps”. Una crescita attribuita “ai forti legami politici ed economici tra i due Paesi, nonché alla visita del presidente Abdelmadjid Tebboune in Turchia”, ha detto l'ambasciatore. Sono oltre 1.550 le aziende turche attive in diversi settori dell’Algeria, mentre gli investimenti turchi in Algeria hanno superato i 5 miliardi di dollari, fornendo oltre 30 mila posti di lavori. Secondo l’ambasciatore, la Turchia prevede di investire nei settori sempre di più nell'energia e nell'agricoltura, due settori molto importanti per le autorità dell’Algeria. I due Paesi puntano a raggiungere nel lungo termine il traguardo “di 10 miliardi di dollari” di scambi commerciali, ha indicato Goktas. (Ala)