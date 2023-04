Business news: emiratina Adnoc si aggiudica contratto da oltre 400 milioni dollari in giacimento ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia emiratina Adnoc Drilling, la maggiore società di perforazione del Medio Oriente per dimensione di piattaforme, si è aggiudicata un contratto da 412 milioni di dollari per fornire servizi di perforazione integrati nello sviluppo del giacimento petrolifero di Upper Zakum, a 84 chilometri a nord-ovest delle isole di Abu Dhabi. Secondo quanto riferito dal quotidiano emiratino “The National”, le operazioni previste nel contratto, della durata di cinque anni, avranno inizio nel secondo trimestre del 2023. Il contratto contribuirà allo "sviluppo efficace del giacimento di Upper Zakum e consentirà ad Adnoc di realizzare obiettivi di capacità di produzione accelerata per fornire energia in modo responsabile a un mondo che vede una domanda in continuo aumento", ha affermato Abdulrahman al Seiari, amministratore delegato di Adnoc Drilling. Il giacimento di Upper Zakum, il più grande giacimento in produzione nel portafoglio di Adnoc, costituisce il secondo più grande giacimento petrolifero offshore e il quarto più grande giacimento petrolifero al mondo. Il contratto, ha poi fatto sapere Al Seiari, contribuirà ad aumentare del 20 per cento le entrate annuali della compagnia rispetto allo scorso anno. Nel 2022, le entrate registrate da Adnoc Drilling hanno raggiunto i 405 milioni di dollari, con un aumento del 23 per cento rispetto al 2021. La società emiratina ha riferito che quest’anno le entrate potrebbero oscillare tra i 500 e i 550 milioni di dollari. (Res)