Business news: Twitter, per Musk i conti della società sono quasi in pareggio

- Twitter ha quasi riassorbito le massicce perdite operative dei mesi scorsi, ed è "grossomodo in pareggio". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato della società, Elon Musk, aggiungendo che gli inserzionisti che avevano abbandonato la piattaforma dopo il cambio di proprietà, alla fine dello scorso anno, sono quasi tutti tornati. Dopo l'acquisto da parte di Musk per 44 miliardi di dollari, Twitter aveva visto crollare gli introiti provenienti dalle inserzioni pubblicitarie, e diverse grandi aziende avevano pubblicamente annunciato l'abbandono della piattaforma. Musk ha dichiarato che parte del calo dell'attività pubblicitaria aveva natura ciclica, e parte è stato "politico". L'ad ha anche confermato che la società conta ora circa 1.500 dipendenti, contro i circa 7mila prima dell'acquisizione. (Was)