Business news: taiwanese Foxconn prevede di incrementare produzione di veicoli elettrici

- Il colosso dell'elettronica taiwanese Foxconn prevede di ampliare la sua presenza nel mercato dei veicoli elettrici lanciando uno o due modelli ogni anno. Lo ha dichiarato il portavoce della multinazionale, James Wu, durante il Salone internazionale dell'elettronica automobilistica di Taipei. A maggio 2022 Foxconn ha istituito il suo primo centro di produzione di veicoli elettrici negli Stati Uniti, rilevando la fabbrica di Lordstown Motor in Ohio a un costo di 230 milioni di dollari. Lo stabilimento ha sinora prodotto cinque trattori completamente elettrici, e prevede di avviare la produzione di massa di autoveicoli nel 2024. Nel frattempo, il colosso taiwanese ha espanso anche la sua presenza nel Sud-est asiatico: oltre a istituire in Thailandia una joint venture con la compagnia petrolifera Ptt Public Co., punta a stipulare un accordo per la produzione di batterie e autobus elettrici in Indonesia. (Cip)