Business news: Taiwan, inchiesta Cina su "barriere commerciali" ostacolerà cooperazione futura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recente inchiesta aperta dal ministero del Commercio cinese sulle presunte barriere frapposte da Taiwan agli scambi bilaterali non farà altro che complicare la cooperazione in futuro. Lo riferisce il Consiglio per gli affari continentali di Taipei, l'ente preposto alla gestione delle relazioni intra-Stretto, in una nota. Taipei ha riconosciuto che si sono svolte consultazioni relativamente all'importazione di 2.455 prodotti dalla Cina, nel rispetto delle norme che regolano gli scambi commerciali con l'altra sponda dello Stretto. Tra queste spicca il Cross-Strait Act del 1992, il quale prevede che le merci importate dalla prima potenza asiatica non debbano porre rischi alla sicurezza nazionale o influire negativamente sullo sviluppo dell'industria locale. L'apertura di un'inchiesta sulle presunte barriere imposte da Taipei al commercio con la Cina è stata comunicata dal ministero del Commercio di Pechino, il quale ha precisato che l'indagine durerà complessivamente da sei a nove mesi. (Cip)